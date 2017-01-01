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    «ПСЖ» и «Эвертон» готовы выкупить у «Ромы» Пеллегрини за 30 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии или Франции.

    По информации журналиста Николо Скиры, купить итальянца хотят «ПСЖ» и «Эвертон».

    Сообщается, что оба клуба готовы заплатить за хавбека сумму отступных в размере 30 миллионов евро двумя траншами по 15 миллионов.

    • Пеллегрини – воспитанник «Ромы».
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча в составе римлян, забил три гола и сделал 11 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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