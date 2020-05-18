«ПСЖ» и «Эвертон» готовы выкупить у «Ромы» Пеллегрини за 30 миллионов

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии или Франции.
По информации журналиста Николо Скиры, купить итальянца хотят «ПСЖ» и «Эвертон».
Сообщается, что оба клуба готовы заплатить за хавбека сумму отступных в размере 30 миллионов евро двумя траншами по 15 миллионов.
- Пеллегрини – воспитанник «Ромы».
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча в составе римлян, забил три гола и сделал 11 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.