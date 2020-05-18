«ПСЖ» и «Эвертон» готовы выкупить у «Ромы» Пеллегрини за 30 миллионов

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии или Франции.

По информации журналиста Николо Скиры, купить итальянца хотят «ПСЖ» и «Эвертон».

Сообщается, что оба клуба готовы заплатить за хавбека сумму отступных в размере 30 миллионов евро двумя траншами по 15 миллионов.