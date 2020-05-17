Песьяков: «Дома тренируемся шесть дней в неделю»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о том, как проходит тренировочная работа в условиях карантина. Он продолжается с марта.

— Что представляют собой ваши домашние тренировки?

— Мы работаем по шесть дней в неделю, и в каждый — своя программа. Даже короткие видеоотчеты отправляем тренерам по физподготовке. По времени — от часа, а если заведусь, могу дополнительно сделать упражнения на верхний плечевой пояс или добавить кардио — тогда до трех часов.

— Как вносите разнообразие?

— Постоянно находиться в квартире сложно, поэтому раз в неделю в выходной садимся в машину, берем самокаты и велосипеды, едем к стадиону на левый берег Дона. Там практически безлюдно, и мы «проветриваем» детей. Два часа дышим воздухом, пока они нам отмашку не дадут. Больше шансов подцепить вирус в магазине, чем на такой прогулке ни с кем не контактируя.