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    Песьяков: «Дома тренируемся шесть дней в неделю»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о том, как проходит тренировочная работа в условиях карантина. Он продолжается с марта.

    — Что представляют собой ваши домашние тренировки?

    — Мы работаем по шесть дней в неделю, и в каждый — своя программа. Даже короткие видеоотчеты отправляем тренерам по физподготовке. По времени — от часа, а если заведусь, могу дополнительно сделать упражнения на верхний плечевой пояс или добавить кардио — тогда до трех часов.

    — Как вносите разнообразие?

    — Постоянно находиться в квартире сложно, поэтому раз в неделю в выходной садимся в машину, берем самокаты и велосипеды, едем к стадиону на левый берег Дона. Там практически безлюдно, и мы «проветриваем» детей. Два часа дышим воздухом, пока они нам отмашку не дадут. Больше шансов подцепить вирус в магазине, чем на такой прогулке ни с кем не контактируя.

    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • Песьяков в сезоне РПЛ провел десять матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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