Нагельсман: «Задача «Лейпцига» на сезон – попасть в четверку»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман после матча 26-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (1:1) назвал цель команды на сезон. Она должна попасть в Лигу чемпионов.

«В первые 25 минут игры мы имели преимущество, потом играли чересчур нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были вести после первого тайма.

Во втором тайме наше преимущество было подавляющим, у нас были опасные моменты. Сопернику, обороняющемуся столь глубоко, удалось забить лишь раз. Но, если бы мы забили три или четыре гола, это не было бы незаслуженным итогом.

Нам нужно много работать, чтобы занять одно из четырeх первых мест, — это наша задача на сезон. Мы ещe до вынужденной паузы упустили многовато очков, «Бавария» же была безупречна», – приводит слова тренера «Чемпионат» со ссылкой на Bild.