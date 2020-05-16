Игрок «Герты» Боята поцеловал партнера по команде, нарушив социальную дистанцию

Защитник «Герты» Дедрик Боята во время матча 26-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (3:0) поцеловал партнера Марко Груйича, Так они праздновали автогол соперника.
Боята нарушил социальную дистанцию, что запрещено во время пандемии коронавируса. Тем не менее, в Бундеслиге сказали, что санкций ни к «Герте», ни к Бояте применено не будет.
- Бундеслига проводит первый с марта тур.
- По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
- Боята ранее выступал за «Манчестер Сити».
Фото: Getty Images.
Источник: Goal