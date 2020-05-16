The Athletic: Вернер перейдет в «Ливерпуль» или останется в «РБ Лейпциг»

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассматривает только два варианта продолжения карьеры.
По информации The Athletic, 25-летний немец намерен летом стать игроком «Ливерпуля». Если же мерсисайдский клуб его не купит, то футболист планирует остаться в нынешней команде еще на один сезон.
Сумма отступных в контракте нападающего составляет 60 миллионов евро, в 2021 году она снизится до 40 миллионов, а в 2022-м – до 25 миллионов.
- В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах в составе «РБ Лейпциг».
- Помимо «Ливерпуля» интерес к нему проявляли «Бавария», «Барселона», «Интер», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Источник: The Athletic