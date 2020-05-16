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    The Athletic: Вернер перейдет в «Ливерпуль» или останется в «РБ Лейпциг»

    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассматривает только два варианта продолжения карьеры.

    По информации The Athletic, 25-летний немец намерен летом стать игроком «Ливерпуля». Если же мерсисайдский клуб его не купит, то футболист планирует остаться в нынешней команде еще на один сезон.

    Сумма отступных в контракте нападающего составляет 60 миллионов евро, в 2021 году она снизится до 40 миллионов, а в 2022-м – до 25 миллионов.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2862

      zatonn 16 минут назад

      Молодцы! Это по простому называется Бабка надвое сказала.

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