The Athletic: Вернер перейдет в «Ливерпуль» или останется в «РБ Лейпциг»

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассматривает только два варианта продолжения карьеры.

По информации The Athletic, 25-летний немец намерен летом стать игроком «Ливерпуля». Если же мерсисайдский клуб его не купит, то футболист планирует остаться в нынешней команде еще на один сезон.

Сумма отступных в контракте нападающего составляет 60 миллионов евро, в 2021 году она снизится до 40 миллионов, а в 2022-м – до 25 миллионов.