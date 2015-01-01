Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    ФНЛ оставила на следующий сезон команды из зоны вылета. «Спартак-2» не опустится в ПФЛ

    В ФНЛ сезон завершили досрочно в связи с пандемией коронавируса. Организация пояснила, что будет с командами, которые находятся в зоне вылета.

    «В соответствии с сегодняшним решением Исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е получившие лицензию.

    Наконец, право сыграть в Первенстве ФНЛ 2020-2021 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которого сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», – пояснила ФНЛ.

    • В РПЛ выходят «Ротор» и «Химки».
    • Турнир прервали в марте.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru