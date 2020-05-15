ФНЛ оставила на следующий сезон команды из зоны вылета. «Спартак-2» не опустится в ПФЛ

В ФНЛ сезон завершили досрочно в связи с пандемией коронавируса. Организация пояснила, что будет с командами, которые находятся в зоне вылета.

«В соответствии с сегодняшним решением Исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е получившие лицензию.

Наконец, право сыграть в Первенстве ФНЛ 2020-2021 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которого сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», – пояснила ФНЛ.