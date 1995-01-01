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    Божович: «Будет тяжело подойти к играм в лучшей форме»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался по решению РФС возобновить сезон РПЛ 21 июня. Черногорец с ним согласен.

    «Я сейчас нахожусь в Сербии. Пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России. Я жду решения от руководства «Крыльев Советов».

    Что касается возобновления чемпионата, если брать спортивный принцип, я за возобновление. Это всe логично и честно, нужно закончить чемпионат как следует. Но если рассуждать с точки зрения нашего положения, сами понимаете. Нам предстоит очень большая борьба, и мы будем стараться исправить своe положение, чтобы остаться в РПЛ. Сохранение прописки — наша основная задача.

    Также важный вопрос в подготовке футболистов к графику. Такого опыта у меня не было. Мы, конечно, будем стараться подготовиться и подойти к играм в своей лучше форме, но это тяжело. Вообще, любой тренер сейчас может говорить что угодно, что они подготовятся за такое или такое время. Ни у кого из нас не было такого опыта в нашей карьере», – сказал Божович.

    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
    • Матчи будут проходить без зрителей.
    • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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