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    Федун: «Боюсь, что чемпионат России снова прервется»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии по поводу решения исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

    «Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся.

    В последний день чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всe быстро развивается. И риски есть», – сказал Федун.

    Прядкин: «Возобновление РПЛ 21 июня позволит подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в разумные сроки»

    Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2376

      алдан2014 31 минуту назад

      Единственно адекватное высказывание.А то зенитовских Дюков с Медведевым читать не хочется,толстосумы фуе..вы

      0
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      Рейтинг: +3060

      Борат 33 минуты назад

      неужели у футболёров иммунитет хуже чем у федуна ?
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +88

      Puddle 42 минуты назад

      Бояться Педуну нужно вылета в ФНЛ, где придется защищать свою любимую восьмую строчку в таблице! Армавир и Чайка просто так не сдадутся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7866

      derrik2000 51 минуту назад

      "когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется."

      Так игроков после матчей нужно сразу на базах запирать и не выпускать до следующих матчей.
      Тогда будет всё хорошо.
      И никаких тебе коронавирусов. ))
      Я думаю, что жёны футболёров и тренеров потерпят "без крепкого мужского"... ПЛЕЧА - а вы что подумали? )) - пару месяцев.

      -1
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      Рейтинг: +11065

      vladimir-7 > derrik2000 17 минут назад

      Всех игроков клубов прямо сейчас нужно собрать на базах проверить и после этого начать тренировки с 1 июня.
      Дальше действительно держать всех игроков на базах и
      не отпускать домой, чтобы не было контактов с другими.

      1
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      Рейтинг: +14585

      bset 1 час назад

      Думаю, что европейские страны по традиции нам все покажут. Если за месяц у них снова начнут заболевать, то и наш чемпионат отменят.

      2
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      Рейтинг: +900

      New Life 1 час назад

      Ни б, если синит будет играть в противогазах, то никого не заразят.

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