Федун: «Боюсь, что чемпионат России снова прервется»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии по поводу решения исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся.

В последний день чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всe быстро развивается. И риски есть», – сказал Федун.

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