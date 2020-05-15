Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун: «Боюсь, что чемпионат России снова прервется»

15 мая 2020, 15:49
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии по поводу решения исполкома РФС возобновить российский футбольный сезон с 21 июня.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся.

В последний день чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всe быстро развивается. И риски есть», – сказал Федун.

Прядкин: «Возобновление РПЛ 21 июня позволит подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в разумные сроки»

Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

​​​​​​​

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
New Life
1589549008
Ни б, если синит будет играть в противогазах, то никого не заразят.
Ответить
bset
1589549037
Думаю, что европейские страны по традиции нам все покажут. Если за месяц у них снова начнут заболевать, то и наш чемпионат отменят.
Ответить
derrik2000
1589550012
"когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется." Так игроков после матчей нужно сразу на базах запирать и не выпускать до следующих матчей. Тогда будет всё хорошо. И никаких тебе коронавирусов. )) Я думаю, что жёны футболёров и тренеров потерпят "без крепкого мужского"... ПЛЕЧА - а вы что подумали? )) - пару месяцев.
Ответить
алдан2014
1589551201
Единственно адекватное высказывание.А то зенитовских Дюков с Медведевым читать не хочется,толстосумы фуе..вы
Ответить
ufos73
1589555683
Дебелизм все это! Какая нить любовница заразит бревно, через 2 недели вся команда будет заразная, в том числе и персонал, от уборщиков до ген директора! А также их семьи и соперники с которыми они успели встретиться, а потом и их семьи... Вирусная бомба короче...
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+