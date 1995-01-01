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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении исполкома РФС доиграть чемпионат и Кубок России.

    «Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле.

    Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьeтся сильнее, глядя на игру наших команд», – сказал Медведев.

    РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +88

      Puddle 40 минут назад

      Ага! Громче всех визжали Педун, Шашлыкия и прочие противные хрюнделя!

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      Рейтинг: +2376

      алдан2014 40 минут назад

      О болельщиках он думает,хватит уже врать.Вам нужно спонсорские деньги не потерять в случае если чемпионата не будет закончить.На здоровье футболистов плевать тебе Медведев.Предсезонки нету,не готовы физически к нагрузкам спортсмены.Да и опасность заражения геометрическая.Стадионы без зрителей ,где шоу?Ананизм какой-то получается.Конечно мы , болельщики хотим смотреть футбол (только не на ваших премьерах).Но ситуация может в любой момент стать трагедией.

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      Рейтинг: +3060

      Борат 1 час назад

      стыдно за пищевиков !
      ухватились чудом за 8 место и конечно им лучше не играть
      в еврокубки уже не попасть, а вот в ФНЛ - шансы хорошие !
      позор хрякам !
      гыгы

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