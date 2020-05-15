Гендиректор «Зенита» Медведев: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении исполкома РФС доиграть чемпионат и Кубок России.

«Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле.

Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будем освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьeтся сильнее, глядя на игру наших команд», – сказал Медведев.

РПЛ возобновится 21 июня.

Через три дня произойдет рестарт Кубка России.

Оба турнира будут доиграны без зрителей.

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