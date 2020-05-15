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    Прядкин: «Возобновление РПЛ 21 июня позволит подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в разумные сроки»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение исполкома РФС возобновить чемпионат 21 июня.

    «Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

    Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всe, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

    К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – сказал Прядкин.

    • В Премьер-лиге осталось провести восемь туров.
    • Командам разрешили делать по пять замен в матче.
    • Сейчас в первенстве с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».

    РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    15.05.2020 14:43
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