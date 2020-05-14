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    Защитник «Атлетико» Лоди вылечился от коронавируса

    В пятницу левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди вернется к тренировкам с командой, утверждает AS.

    По информации источника, 22-летний бразилец вылечился от коронавируса – на этой неделе он сдал два отрицательных теста на COVID-19.

    До этого футболиста занимался дома под руководством тренеров, с которыми общался по видеосвязи.

    • О заболевании Лоди стало известно неделю назад.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Атлетико» 33 матча, забил один гол и сделал три ассиста.
    • Чемпионат Испании может возобновиться в середине июня.

    Источник: AS

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