Защитник «Атлетико» Лоди вылечился от коронавируса

В пятницу левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди вернется к тренировкам с командой, утверждает AS.

По информации источника, 22-летний бразилец вылечился от коронавируса – на этой неделе он сдал два отрицательных теста на COVID-19.

До этого футболиста занимался дома под руководством тренеров, с которыми общался по видеосвязи.