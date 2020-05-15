Защитник «Атлетико» Лоди вылечился от коронавируса

В пятницу левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди вернется к тренировкам с командой, утверждает AS.
По информации источника, 22-летний бразилец вылечился от коронавируса – на этой неделе он сдал два отрицательных теста на COVID-19.
До этого футболиста занимался дома под руководством тренеров, с которыми общался по видеосвязи.
- О заболевании Лоди стало известно неделю назад.
- В текущем сезоне игрок провел за «Атлетико» 33 матча, забил один гол и сделал три ассиста.
- Чемпионат Испании может возобновиться в середине июня.
Источник: AS