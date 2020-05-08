Globo Esporte: защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Футболист мадридского «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный тест на коронавирус, пишет Globo Esporte. Сейчас игрок находится в Испании на изоляции, у него проявляются незначительные симптомы.

В Испании ведут работу по возобновлению Примеры. Планируется, что она возобновится во второй половине июня.