Financial One: глава совета директоров «Динамо» Соловьев заразился коронавирусом

Коронавирусную инфекцию диагностировали у главы совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева. Об этом сообщил Financial One.
Функционер госпитализирован. Информации о степени тяжести его заболевания на текущий момент нет.
- Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
- Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.
Источник: Financial One
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