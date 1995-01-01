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    Financial One: глава совета директоров «Динамо» Соловьев заразился коронавирусом

    Коронавирусную инфекцию диагностировали у главы совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева. Об этом сообщил Financial One.

    Функционер госпитализирован. Информации о степени тяжести его заболевания на текущий момент нет.

    • Соловьев входит в кадровый резерв России под патронажем президента.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Коронавирусом также болеет владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Источник: Financial One

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