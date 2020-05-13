Широков – о чемпионском «Спартаке» Карреры: «Неизвестно, как играли бы с Аленичевым. Команду он собрал»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что в последнем чемпионстве московского клуба под руководством Массимо Карреры есть заслуга и Дмитрия Аленичева.

– Вы понимаете, почему такой негатив идет от спартаковских ветеранов по отношению к Каррере? Дескать, ничего особенного он не сделал. Как вы относитесь к такой трактовке: команду собрал Аленичев, а Массимо – мотиватор, который воспользовался кубиком Рубика, который собрал Аленичев?

– Такое мнение имеет место. Безусловно, Аленичев собрал эту команду, но чего-то его тренерскому штабу не хватило, может, тех же мотивационных возможностей. Все-таки Дмитрий Анатольевич более спокойный специалист, а Каррера итальянец, весь кипит, туда-сюда.

Но неизвестно, как играли бы с Аленичевым, на самом деле. Да, его убрали, но команду, по большому счету, он собрал, и команда играла в тот футбол, который он ставил.

Понятно, что чуть добавили в агрессивности, больше стали прессинговать и отнимать мячи на половине поля соперников, но, может быть, они отрабатывали и до этого, я лично этого не знаю. Ну и плюс удача, которая была, она, возможно, была бы и с Аленичевым.

Я бы не сказал, что Каррера ничего не сделал, но в то же время нужно отдать должное и тренерскому штабу Аленичева.