Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Широков – о чемпионском «Спартаке» Карреры: «Неизвестно, как играли бы с Аленичевым. Команду он собрал»

    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что в последнем чемпионстве московского клуба под руководством Массимо Карреры есть заслуга и Дмитрия Аленичева.

    – Вы понимаете, почему такой негатив идет от спартаковских ветеранов по отношению к Каррере? Дескать, ничего особенного он не сделал. Как вы относитесь к такой трактовке: команду собрал Аленичев, а Массимо – мотиватор, который воспользовался кубиком Рубика, который собрал Аленичев?

    – Такое мнение имеет место. Безусловно, Аленичев собрал эту команду, но чего-то его тренерскому штабу не хватило, может, тех же мотивационных возможностей. Все-таки Дмитрий Анатольевич более спокойный специалист, а Каррера итальянец, весь кипит, туда-сюда.

    Но неизвестно, как играли бы с Аленичевым, на самом деле. Да, его убрали, но команду, по большому счету, он собрал, и команда играла в тот футбол, который он ставил.

    Понятно, что чуть добавили в агрессивности, больше стали прессинговать и отнимать мячи на половине поля соперников, но, может быть, они отрабатывали и до этого, я лично этого не знаю. Ну и плюс удача, которая была, она, возможно, была бы и с Аленичевым.

    Я бы не сказал, что Каррера ничего не сделал, но в то же время нужно отдать должное и тренерскому штабу Аленичева.

    • В сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России.
    • Команда начинала тот чемпионат под руководством Дмитрия Аленичева.
    • После вылета из Лиги Европы Каррера возглавил «Спартак».

    Источник: Ютуб-канал журналиста Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22264

      oyabun 9 минут назад

      Возможно... было бы... Может хватит уже мусолить тему пресловутого "багажа Аленичева"? Есть факт что Аленичев не справился, как и многие до него, а Каррера задачу выполнил! Сделал Спартак Чемпионом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      СвинкаСправедливости 33 минуты назад

      Да там треть команды ещё при Якине была, а кто-то приходил и при Каррере, а во второй половине сезона сам Каррера выбирал ребят для усиления.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru