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  • Широков – о чемпионском «Спартаке» Карреры: «Неизвестно, как играли бы с Аленичевым. Команду он собрал»

Широков – о чемпионском «Спартаке» Карреры: «Неизвестно, как играли бы с Аленичевым. Команду он собрал»

13 мая 2020, 07:16
11

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что в последнем чемпионстве московского клуба под руководством Массимо Карреры есть заслуга и Дмитрия Аленичева.

– Вы понимаете, почему такой негатив идет от спартаковских ветеранов по отношению к Каррере? Дескать, ничего особенного он не сделал. Как вы относитесь к такой трактовке: команду собрал Аленичев, а Массимо – мотиватор, который воспользовался кубиком Рубика, который собрал Аленичев?

– Такое мнение имеет место. Безусловно, Аленичев собрал эту команду, но чего-то его тренерскому штабу не хватило, может, тех же мотивационных возможностей. Все-таки Дмитрий Анатольевич более спокойный специалист, а Каррера итальянец, весь кипит, туда-сюда.

Но неизвестно, как играли бы с Аленичевым, на самом деле. Да, его убрали, но команду, по большому счету, он собрал, и команда играла в тот футбол, который он ставил.

Понятно, что чуть добавили в агрессивности, больше стали прессинговать и отнимать мячи на половине поля соперников, но, может быть, они отрабатывали и до этого, я лично этого не знаю. Ну и плюс удача, которая была, она, возможно, была бы и с Аленичевым.

Я бы не сказал, что Каррера ничего не сделал, но в то же время нужно отдать должное и тренерскому штабу Аленичева.

  • В сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России.
  • Команда начинала тот чемпионат под руководством Дмитрия Аленичева.
  • После вылета из Лиги Европы Каррера возглавил «Спартак».

Источник: Ютуб-канал журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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СвинкаСправедливости
1589346077
Да там треть команды ещё при Якине была, а кто-то приходил и при Каррере, а во второй половине сезона сам Каррера выбирал ребят для усиления.
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oyabun
1589347499
Возможно... было бы... Может хватит уже мусолить тему пресловутого "багажа Аленичева"? Есть факт что Аленичев не справился, как и многие до него, а Каррера задачу выполнил! Сделал Спартак Чемпионом.
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vka1970
1589349947
Был лучшего мнения и Широкове.Если человек откуда то уволен, значит с возложенными на него обязанностями он не справился.Именно это и произошло с Аленичевым. Пресловутый багаж вообще ничто.Дай человеку вообще всё и один сделает всё как надо, а у второго как в анекдоте выйдет паровоз.Или вообще ни чего не выйдет.Даже сборные мира частенько проигрывали хорошо слаженному и тактически грамотному коллективу из числа клубов разных лиг.Здесь то же самое.Костяк может и собирал Аленичев и здесь всё ясно, но именно Каррера сделал из этого костяка и тех кого пригласил позже, боеспособный коллектив, ставший позже чемпионами.
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Соня Мармеладова
1589351385
Остановите планету, я выйду. **@нулся черт! Каррера сделал из того говна что собрал Аленичев конфетку и стал чемпионом, а тут тело маразматические вещи задвигает, я в ах@е. Что - то много стало Широкова! Надо завязывать уже с его коментами.
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Spartak 777
1589359087
Ну если по такой логике судить , то Гвардиола в 2009 с Барселоной на Багажа Райкарда ехал
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алдан2014
1589362869
Одно дело собрать игроков,а другое превратить их в команду и заставить играть.А вот это у Аленичева никак не получалось
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Hektor 84
1589377100
Кого он там нах собирал? Многие были приобретены при Якине и предыдущих тренерах. Включая Квинси Промеса. Ну может два три футболиста было куплено при нем. Да и мы все видели тот футбол в который играл спартак при аленичеве. Игрок был хороший, но как тренер нулевой.
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морозз
1589378219
Как уже достал этот багаж Аленичева, читать даже не хочется! Аленичев создал костяк, но чемпионом бы никогда его команда не стала! Не было эмоций, не было желания перепрыгнуть через не могу а в каждом виде спорта без эмоций и мастерства нет и не было крупных побед
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derrik2000
1589379917
Похожий случай уже был в России. С ЦСКА. Тренировал-тренировал Садырин (Царство ему небесное), а результата всё нет и нет, хотя Садырин просил, просто таки УМОЛЯЛ руководство клуба ещё чуть-чуть потерпеть. Не дали больше времени, уволили Садырина и назначили Олега Долматова. И тут, как по взмаху волшебной палочки, ЦСКА начал ВСЕХ РВАТЬ! Матчей 15, по-моему, подряд выиграл, в т. ч. у моего Спартака в ОТЛИЧНОМ стиле и с предпоследнего места вихрем поднялся на 2-е (если кто не помнит, вслед за Спартаком). Почему так произошло, мне неведомо. Возможно, смена тренера была психологической встряской для игроков ЦСКА, а, может, как раз и наступило то время, о котором просил Садырин. Второе мне предпочтительнее кажется, потому что на следующий сезон Долматов был уволен из ЦСКА за полный развал команды и отсутствие результатов.
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piligrim1986
1589384733
очень даже известно - результаты можешь погуглить
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