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  • Марадона, Роналдиньо и Бекхэм – в сборной лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

Марадона, Роналдиньо и Бекхэм – в сборной лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

12 мая 2020, 23:34
10

Портал Sport360 представил сборную лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола.

В нее вошли экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо, бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона и экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Также в команду попал бывший голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени.

Сборная лучших исполнителей штрафных по версииtext выглядит следующим образом: Рожерио Сени, Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Рональд Куман, Дарио Срна, Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм, Диего Марадона, Пеле.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport360
Роналдиньо
Комментарии (10)
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Nikita Suarez
1589319969
Где,бл**ь,Пирло?
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dilshod79
1589322030
Миржалол Касымов namber one!
Ответить
Medved2468
1589322985
Каряку забыли)
Ответить
JI e x a
1589325612
а Срна-то каким боком?)))
Ответить
Gothic_Spirit
1589325637
Дель Пьеро,Пирло где?
Ответить
Play
1589342306
Опять без Валерия Есипова
Ответить
Из Твери Леха
1589343033
Пернамбукано по штрафным круче всех был.
Ответить
neveldomha
1589346638
Юра Желудков.
Ответить
Seamus
1589349173
Пирло? Лейтон Бэйнс?
Ответить
Cules2013
1589355530
Определённые позиции не вызывают вопросов, но где Пирло, Месси, Накамура? Не скажу, что список странный, скорее, как обычно, стали жертвами своих же правил. 11 человек за всю историю, ещё с привязкой к конкретной схеме 4-4-2 - сразу понятно, что кому-то не хватит места. Могли бы объявить запасных хоть человек 6.
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