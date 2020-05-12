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    Марадона, Роналдиньо и Бекхэм – в сборной лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

    Портал Sport360 представил сборную лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола.

    В нее вошли экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо, бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона и экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Также в команду попал бывший голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени.

    Сборная лучших исполнителей штрафных по версииtext выглядит следующим образом: Рожерио Сени, Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Рональд Куман, Дарио Срна, Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм, Диего Марадона, Пеле.

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    Публикация от text (@sport360) 11 Май 2020 в 10:42 PDT

    Источник: Sport360

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    12.05.2020 23:34
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