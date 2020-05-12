Марадона, Роналдиньо и Бекхэм – в сборной лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

Портал Sport360 представил сборную лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола.
В нее вошли экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо, бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона и экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Также в команду попал бывший голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени.
Сборная лучших исполнителей штрафных по версииtext выглядит следующим образом: Рожерио Сени, Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Рональд Куман, Дарио Срна, Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм, Диего Марадона, Пеле.
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Источник: Sport360