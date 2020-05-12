Созин: «Не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа!»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что российскую Премьер-лигу необходимо возобновить.

«В пятницу нас ждет исполком РФС и решение по возможному возобновлению РПЛ. Футбол – огромное социальное движение в России. Не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа! Люди настолько забиты и испуганы, что нельзя не начать играть, нельзя загонять людей в тупик.

Да, я говорил, что футбол без болельщиков – не футбол. Но я даже не думал, что будет такая ситуация в мире! Клубы должны играть не для себя, не для попадания в Лигу чемпионов, а чтобы народ вздохнул. Нет зрелища на планете интереснее, чем футбол. Надо дать людям подышать, посмотреть наш футбол, пусть и по телевизору. Надо закончить чемпионат», — сказал Созин.

Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»