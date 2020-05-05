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  • Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»

Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»

5 мая 2020, 14:47
7

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о режиме самоизоляции и пандемии коронавируса.

«Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Не думаю, что Никита Михалков и Виктория Боня не правы. В это можно верить или нет, как в плоскую землю. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди, они для общества будут не важны. Чем больше нас пугают, тем страшнее нам выходить из этого кризиса. Люди старше 65 лет, не выходящие на улицу по несколько месяцев, уже обречены. Для них движение — это жизнь. Им необходимы физические нагрузки! Ещe несколько недель режима — и мы не увидим наше старшее поколение.

Я не понимаю, до кого докричаться, чтобы прекратили передавать по всем каналам о смертях, росте заболевших и планетарной катастрофе. Уверен, большинство россиян с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Перестаньте давить на них негативом и угрозами», — сказал Созин.

  • Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс с помощью чипов собирается контролировать и постепенно сокращать население Земли. Ранее Гейтса обвинили в создании коронавируса.

Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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1588681176
Я когда читаю его "высказывания" постоянно представляю Гомера Симпсона и обезьяну, играющую на барабане у него в голове.
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Каратель помойников
1588681922
Ты бы своей работой занялся,а не в сказки верил
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portero
1588688295
ну а что в 2016 от пневмонии умерло 31000 , в период весна и осень по 3500 -4000 в месяц, 2017, 18, 19 каждый год 26 000 от пневмонии умерло в России тут за полтора месяца в разы меньше и шоу????? открою тайну люди умирали всегда!!! но 80% населения сейчас уже зомби и только ящику верят, кто тв, а кто кукловодам инета у каждого свой хозяин.....
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Chernyi Lis
1588695183
это слишком про чипы и зомби...)))они придумывают всякие фильмы..везде герои конечно люди сша-этим и живут..сами придумают и верят этому...)ну куда ииииим! тууупппым таким быть выше всех в мире!!!!люди мира стали умнее уже не продаются так легко..а торчать у страны у которой внешний долг около 20 трл.дол.никто не будет!и как она может называться великой если торчит!! на своих же баблах! и ваще ни одну войну не выиграла!хрень все эти гейтсы и др.бандероввцы однодневки..
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subbotaspartak
1588696435
Неэтично Члену комитета по этике РФС людей за 65 хоронить, Они таких умников напрочь переживут.
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Маленький
1588709374
Созин, Боня, Мигалков...я их только в одной палате представить могу
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Sisickina
1588740256
МОЩНЕЙШИЙ ВЫПУСК "БЕСОГОНА" https://smotryu-tv.ru/rossija_24_online СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!...Но в статье нет ни слова о заявлениях Германа Грефа,а именно ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ---и есть САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ!...
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