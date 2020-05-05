Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о режиме самоизоляции и пандемии коронавируса.

«Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Не думаю, что Никита Михалков и Виктория Боня не правы. В это можно верить или нет, как в плоскую землю. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди, они для общества будут не важны. Чем больше нас пугают, тем страшнее нам выходить из этого кризиса. Люди старше 65 лет, не выходящие на улицу по несколько месяцев, уже обречены. Для них движение — это жизнь. Им необходимы физические нагрузки! Ещe несколько недель режима — и мы не увидим наше старшее поколение.

Я не понимаю, до кого докричаться, чтобы прекратили передавать по всем каналам о смертях, росте заболевших и планетарной катастрофе. Уверен, большинство россиян с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Перестаньте давить на них негативом и угрозами», — сказал Созин.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс с помощью чипов собирается контролировать и постепенно сокращать население Земли. Ранее Гейтса обвинили в создании коронавируса.

Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»