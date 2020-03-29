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    Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался насчет мнения о том, что футболисты должны жертвовать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом.

    «В последнее время в СМИ много слов о том, что наши футболисты зажрались и они должны отдать часть своих денег на борьбу с вирусом. Читаю эти гнусные слова с огромным удивлением. Хочу рассказать тем, кто так говорит, правила игры «работодатель — работник». Чтобы человек получил 10 рублей зарплаты, работодатель должен потратить на 40 процентов больше. Это страховой взнос и фонд заработной платы. То есть условный Федун уже отдал эти 40 процентов государству. Может, стоит отправить на медицину эти деньги?

    И почему все опять прикопались именно к футболистам? Я не считаю чужие деньги, но в СМИ слышал, что у Земфиры доход около 300 миллионов. Может, это она должна пожертвовать деньги на медицину? Пусть поможет! Почему должны помогать именно наши футболисты? Сейчас очень модно говорить, что игроки не должны получать много денег. Почему вообще бывшие футболисты говорят о том, что надо сокращать зарплаты нынешним игрокам? Это не ваше дело! Вы же не говорите, что надо сократить зарплату космонавтам. А они тоже много получают. Так что эту тему пора закрывать.

    Другой вопрос — личные договоренности клуба и игроков. Я положительному отношусь к тому, чтобы не платить часть зарплаты футболисту ради жизнедеятельности клуба. Но только в том случае, если это обоюдная договорeнность. Но нельзя сделать это постановлением или указом. Все это частный случай внутри каждой команды. Но если президент попросит, футболисты должны ему помочь.

    Сам я тоже руковожу предприятием, предложил сотрудникам заморозить зарплату на 30 процентов и в первую очередь снизил свою доходность. Это правила игры. Да, в каждом коллективе могут быть люди, которые на такое не пойдут. Это их моральный облик. Но потом с ним работать никто не будет — либо контракт не продлят, либо заставят уйти. Дружба и взаимоотношения в коллективе проявляются не тогда, когда хорошо, а когда всe плохо. Сейчас как раз этот момент. И если коллектив не идeт навстречу руководителю, значит руководитель не очень хороший», — сказал Созин.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.03.2020 01:16
    Комментарии23
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 29 марта, 18:05

      Жмот...(

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 16:16

      Пральна!, Андрюха!!!
      Нече нашим суперзвёздам мирового футболу свои кровные тратить на быдло! Они имеют права всё это пропить и простучать стульями в кофейнях по головам путинских чинуш... Пусть вон газманы/ машковы/ безруковы свои корпоративные бонусы на народные таблетки тратят! ЭТО, ВЕДЬ, ОНИ АГИТИРУЮТ ЗА ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

      1
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 29 марта, 11:35

      Чем больше эти твари говорят -тем лучше ! Народ быстрее увидит и разберется в этой гниле !

      3
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      ...
      Рейтинг: +2030

      solodealer > САДЫЧОК 29 марта, 16:10

      и ТО))+

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      Рейтинг: +1922

      general.lizyukov 29 марта, 11:27

      Земфира зарабатывает деньги на концертах и за авторские. За что получают (не зарабатывают!) наши ногомячисты - загадка.
      А что, кто-то потребовал от футболистов, чтобы они помогали медицине?
      Месси сам отдал миллион, КриРо со своим агентом тоже. И многие другие сами помогают, без каких-либо требований и рекламы (вон, Терри развозит продукты). А наши кривоногие не в состоянии миллиончик оторвать от себя. Как же, они "честно заработали" (С)

      4
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      Рейтинг: +2030

      solodealer > general.lizyukov 29 марта, 16:10

      ))+

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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 29 марта, 10:47

      Буду очень сильно рад если завтра этот член за его словечки будет уволен из Рфс. Привыкли что везде и на все народ должен скидываться. А сами сидят рожи разъели, что в телевизор уже не помещаются.

      6
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      Рейтинг: +2030

      solodealer > Hektor 84 29 марта, 16:12

      ТУТ ВСЮ СИСТЕМУ НАДО МЕНЯТЬ ("Афоня")++

      0
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 29 марта, 10:42

      А что считаешь ее деньги? Она их честно напела, и ни кого насильно не заставляла приходить на концерты. А весложопые игрочишки их только получают. А те мучения у них на поле что мы наблюдаем то еще зрелище. Пешеходный балет. А этот член их еще оправдывает. За твои словечки в советское время ты бы уже уехал БАМ строить. Понасажали вас там членов на бюджетные бабки и ничегошеньки вы там не делаете. А народ пашет на вас чтоб вы эти самые деньги получали. Ключевое слово получали. Иначе вы их не заработали ни ты ни твои игрочишки.

      4
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      Рейтинг: +3432

      BarStep 29 марта, 10:31

      Дааа, и это член комитета по этике.., твою мать, дОжили...

      4
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      Рейтинг: +4909

      серега кашин 29 марта, 10:07

      а сами раздули такие зп и наши большинство игроков даже половины денег не заслуживают и вы придурки придумали этот никчемный лимит из-за которого они получают огромные деньги за паспорт

      3
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      Рейтинг: +581

      ARSteven89 29 марта, 09:43

      Да, ты, волчара, вообще лучше ничего за деньги не говори!!! Кто должен, а кто не должен, вот она и сущность класового расслоения в стране. Давно уже говорю, что Москва - не Россия, вот из-за таких мерителей правды! Про какое ещё объединение страны вещает ежегодно на прямых линиях ваш Танос! Я с зарплатой охранника отправляю смски по 75р в фонды помощи больным детям, а вы, ублюдки, в ресторанах обедаете!

      5
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > ARSteven89 29 марта, 11:22

      Со многим с тобой соглашусь , но как обьяснить , что на выборах за ВВП и ЕДРо голосуют главным образом в периферии ?
      На что они надеются ???

      0
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      Рейтинг: +581

      ARSteven89 > Alekxei Z. 29 марта, 20:53

      Лёха, ты правда веришь, что у нас честные выборы? До меня видос дошёл недавно, где перед голосованием в локальный депутатский корпус поменяли обычные шариковые ручки на ручки с исчезающими чернилами, и пустые бюллетени по окончанию выборов заполнили по своему усмотрению, а представь, что на высшем уровне может происходить...

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 09:27

      Понятно , что никто никому ни чего не должен.
      Тут всё от твоего желания и возможностей.
      В нашей стране самые богатые это депутаты, чиновники и хоккеисты с футболистами. Люди , которые ничего не производят , а только проедают народные ( собранные как налоги ) деньги.
      Эта халява настолько развращает , что на какие-то этические и порядочные поступки надеяться не приходится.
      Именно эта часть населения и ратует за вечное правление "моли".
      Люди , берегите себя и надейтесь только на себя !!!

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