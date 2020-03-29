Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался насчет мнения о том, что футболисты должны жертвовать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом.

«В последнее время в СМИ много слов о том, что наши футболисты зажрались и они должны отдать часть своих денег на борьбу с вирусом. Читаю эти гнусные слова с огромным удивлением. Хочу рассказать тем, кто так говорит, правила игры «работодатель — работник». Чтобы человек получил 10 рублей зарплаты, работодатель должен потратить на 40 процентов больше. Это страховой взнос и фонд заработной платы. То есть условный Федун уже отдал эти 40 процентов государству. Может, стоит отправить на медицину эти деньги?

И почему все опять прикопались именно к футболистам? Я не считаю чужие деньги, но в СМИ слышал, что у Земфиры доход около 300 миллионов. Может, это она должна пожертвовать деньги на медицину? Пусть поможет! Почему должны помогать именно наши футболисты? Сейчас очень модно говорить, что игроки не должны получать много денег. Почему вообще бывшие футболисты говорят о том, что надо сокращать зарплаты нынешним игрокам? Это не ваше дело! Вы же не говорите, что надо сократить зарплату космонавтам. А они тоже много получают. Так что эту тему пора закрывать.

Другой вопрос — личные договоренности клуба и игроков. Я положительному отношусь к тому, чтобы не платить часть зарплаты футболисту ради жизнедеятельности клуба. Но только в том случае, если это обоюдная договорeнность. Но нельзя сделать это постановлением или указом. Все это частный случай внутри каждой команды. Но если президент попросит, футболисты должны ему помочь.

Сам я тоже руковожу предприятием, предложил сотрудникам заморозить зарплату на 30 процентов и в первую очередь снизил свою доходность. Это правила игры. Да, в каждом коллективе могут быть люди, которые на такое не пойдут. Это их моральный облик. Но потом с ним работать никто не будет — либо контракт не продлят, либо заставят уйти. Дружба и взаимоотношения в коллективе проявляются не тогда, когда хорошо, а когда всe плохо. Сейчас как раз этот момент. И если коллектив не идeт навстречу руководителю, значит руководитель не очень хороший», — сказал Созин.