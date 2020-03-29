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  • Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»

Созин: «Почему медицине должны помогать футболисты? У Земфиры доход 300 миллионов, пусть поможет»

29 марта 2020, 01:16
14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался насчет мнения о том, что футболисты должны жертвовать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом.

«В последнее время в СМИ много слов о том, что наши футболисты зажрались и они должны отдать часть своих денег на борьбу с вирусом. Читаю эти гнусные слова с огромным удивлением. Хочу рассказать тем, кто так говорит, правила игры «работодатель — работник». Чтобы человек получил 10 рублей зарплаты, работодатель должен потратить на 40 процентов больше. Это страховой взнос и фонд заработной платы. То есть условный Федун уже отдал эти 40 процентов государству. Может, стоит отправить на медицину эти деньги?

И почему все опять прикопались именно к футболистам? Я не считаю чужие деньги, но в СМИ слышал, что у Земфиры доход около 300 миллионов. Может, это она должна пожертвовать деньги на медицину? Пусть поможет! Почему должны помогать именно наши футболисты? Сейчас очень модно говорить, что игроки не должны получать много денег. Почему вообще бывшие футболисты говорят о том, что надо сокращать зарплаты нынешним игрокам? Это не ваше дело! Вы же не говорите, что надо сократить зарплату космонавтам. А они тоже много получают. Так что эту тему пора закрывать.

Другой вопрос — личные договоренности клуба и игроков. Я положительному отношусь к тому, чтобы не платить часть зарплаты футболисту ради жизнедеятельности клуба. Но только в том случае, если это обоюдная договорeнность. Но нельзя сделать это постановлением или указом. Все это частный случай внутри каждой команды. Но если президент попросит, футболисты должны ему помочь.

Сам я тоже руковожу предприятием, предложил сотрудникам заморозить зарплату на 30 процентов и в первую очередь снизил свою доходность. Это правила игры. Да, в каждом коллективе могут быть люди, которые на такое не пойдут. Это их моральный облик. Но потом с ним работать никто не будет — либо контракт не продлят, либо заставят уйти. Дружба и взаимоотношения в коллективе проявляются не тогда, когда хорошо, а когда всe плохо. Сейчас как раз этот момент. И если коллектив не идeт навстречу руководителю, значит руководитель не очень хороший», — сказал Созин.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Valeron2790
1585436032
Помогать они должны, потому что наши жопоноги, не заслуживают такой зп в принципе, да и не только наши. А ты умный такой, иди с больными поработай. Ещё один дармоед.
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Hektor 84
1585437153
Мудозвон
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Дедуктор
1585460210
У Земфиры талант. Где то, даже, исключительный. А 99,9% уродов, трусящих по полю в трусах и гетрах, с их невъе....ми и совершенно незаслуженными бапками - это просто преступление. Враги народа, типа. Паразиты. В былые времена гладиаторы насмерть бились. За много меньшие бапки.
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ARSteven89
1585464220
Да, ты, волчара, вообще лучше ничего за деньги не говори!!! Кто должен, а кто не должен, вот она и сущность класового расслоения в стране. Давно уже говорю, что Москва - не Россия, вот из-за таких мерителей правды! Про какое ещё объединение страны вещает ежегодно на прямых линиях ваш Танос! Я с зарплатой охранника отправляю смски по 75р в фонды помощи больным детям, а вы, ублюдки, в ресторанах обедаете!
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серега кашин
1585465660
а сами раздули такие зп и наши большинство игроков даже половины денег не заслуживают и вы придурки придумали этот никчемный лимит из-за которого они получают огромные деньги за паспорт
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BarStep
1585467115
Дааа, и это член комитета по этике.., твою мать, дОжили...
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Hektor 84
1585467779
А что считаешь ее деньги? Она их честно напела, и ни кого насильно не заставляла приходить на концерты. А весложопые игрочишки их только получают. А те мучения у них на поле что мы наблюдаем то еще зрелище. Пешеходный балет. А этот член их еще оправдывает. За твои словечки в советское время ты бы уже уехал БАМ строить. Понасажали вас там членов на бюджетные бабки и ничегошеньки вы там не делаете. А народ пашет на вас чтоб вы эти самые деньги получали. Ключевое слово получали. Иначе вы их не заработали ни ты ни твои игрочишки.
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Hektor 84
1585468072
Буду очень сильно рад если завтра этот член за его словечки будет уволен из Рфс. Привыкли что везде и на все народ должен скидываться. А сами сидят рожи разъели, что в телевизор уже не помещаются.
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general.lizyukov
1585470460
Земфира зарабатывает деньги на концертах и за авторские. За что получают (не зарабатывают!) наши ногомячисты - загадка. А что, кто-то потребовал от футболистов, чтобы они помогали медицине? Месси сам отдал миллион, КриРо со своим агентом тоже. И многие другие сами помогают, без каких-либо требований и рекламы (вон, Терри развозит продукты). А наши кривоногие не в состоянии миллиончик оторвать от себя. Как же, они "честно заработали" (С)
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САДЫЧОК
1585470952
Чем больше эти твари говорят -тем лучше ! Народ быстрее увидит и разберется в этой гниле !
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