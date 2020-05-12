«Сельта»: «Смолов находится в очень хорошей форме»

В «Сельте» остались довольны физической формой нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе клуба.

В понедельник «Сельта» провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. После почти двухмесячного перерыва занятие прошло на трех разных полях, футболисты чередовали физическую работу и упражнения с мячом.

По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.

Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.

В активе форварда один гол в шести матчах.

«Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе