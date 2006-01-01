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    «Сельта»: Смолов находится в очень хорошей форме»

    В «Сельте» остались довольны физической формой нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

    «Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • В понедельник «Сельта» провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. После почти двухмесячного перерыва занятие прошло на трех разных полях, футболисты чередовали физическую работу и упражнения с мячом.
    • По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.
    • Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.
    • В активе форварда один гол в шести матчах.

    «Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16584

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Значит все остальные в Сельте - никакие, сдулись.

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      Рейтинг: +1830

      KPCCSPB 19 минут назад

      Хахахахха, в хорошей форме он был только в Урале и Краснодаре, с тех пор только на спаде его можно наблюдать было.

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