«Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

«Сельта» в твиттере объявила о возвращении к тренировочному процессу на базе клуба.
Футболисты занимаются группами по пять-шесть человек, используя защитные маски и перчатки.
Неизвестно, работает ли с командой нападающий Федор Смолов, который вернулся в Испанию из России и должен находиться на двухнедельном карантине.
- По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.
- Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.
- В активе форварда один гол в шести матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Сельты»