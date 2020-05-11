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    «Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

    «Сельта» в твиттере объявила о возвращении к тренировочному процессу на базе клуба.

    Футболисты занимаются группами по пять-шесть человек, используя защитные маски и перчатки.

    Неизвестно, работает ли с командой нападающий Федор Смолов, который вернулся в Испанию из России и должен находиться на двухнедельном карантине.

    • По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.
    • Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.
    • В активе форварда один гол в шести матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Сельты»

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