«Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

«Сельта» в твиттере объявила о возвращении к тренировочному процессу на базе клуба.

Футболисты занимаются группами по пять-шесть человек, используя защитные маски и перчатки.

Неизвестно, работает ли с командой нападающий Федор Смолов, который вернулся в Испанию из России и должен находиться на двухнедельном карантине.

По итогам 27 туров «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.

Смолов перешел в галисийский клуб в январе на правах аренды.

В активе форварда один гол в шести матчах.