«Сельта» Смолова возобновила тренировки на клубной базе

«Сельта» в твиттере объявила о возвращении к тренировочному процессу на базе клуба.

Футболисты занимаются группами по пять-шесть человек, используя защитные маски и перчатки.

Неизвестно, работает ли с командой нападающий Федор Смолов, который вернулся в Испанию из России и должен находиться на двухнедельном карантине.