Baza: у сотрудницы РФС Юмашевой украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС, пострадала от квартирных воров. У нее украли 50 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Baza.

«В Москве из квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски домушники украли драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей.

Воры проникли в жильe экс-миллиардерши в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Добычей стали украшения и наличность, хранившиеся в нeм.

С этим делом у полиции сразу возникли сложности, так как Полина Дерипаска заявила, что не помнит точно, что у неe там лежало в сейфе. «Вроде это, а вроде вот это, но не факт». Точный список того, что было украдено удачливыми домушниками составляли очень примерно, на глазок.

По зимним курткам, считай, пошарили», – написал источник.