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    Baza: у сотрудницы РФС Юмашевой украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

    Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС, пострадала от квартирных воров. У нее украли 50 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Baza.

    «В Москве из квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски домушники украли драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей.

    Воры проникли в жильe экс-миллиардерши в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Добычей стали украшения и наличность, хранившиеся в нeм.

    С этим делом у полиции сразу возникли сложности, так как Полина Дерипаска заявила, что не помнит точно, что у неe там лежало в сейфе. «Вроде это, а вроде вот это, но не факт». Точный список того, что было украдено удачливыми домушниками составляли очень примерно, на глазок.

    По зимним курткам, считай, пошарили», – написал источник.

    • На весну 2018 состояние Полины Юмашевой оценивалось в 500 миллионов долларов.
    • Юмашева – дочь Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента России.
    • Полина Юмашева – единокровная сестра Марии Юмашевой, с которой, как сообщалось, встречается Федор Смолов.

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1161

      evgevg13 12 минут назад

      Да к ней ещё раз сто можно залазить- меньше не станет. Новость тоже: украли честно наворованное...

      0
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      Рейтинг: +854

      New Life 18 минут назад

      У Смолова алиби )), гордонша подтвердит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +539

      Граф2019 18 минут назад

      мелочь! а приятно...

      0
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      Рейтинг: +1818

      KPCCSPB 33 минуты назад

      Так это начало только, их скоро убивать начнут, не только грабить, за их языки. Да и вообще, видос тут увидел, а на нём плакат и надпись " Боже, храни Россию и президента", президент капсом выделен, это в мск конечно, но суть проста, над людьми как только могут издеваются.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Из Твери Леха 36 минут назад

      Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных...

      2
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      Рейтинг: +1031

      Иван Петров 1986 46 минут назад

      Слава богу. Теперь заныкаться нужно получше, чтобы не нашли.

      0
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      Рейтинг: +22296

      zra78 49 минут назад

      Так этой мрази и лучше бы ещё с седьмого этажа сбросили

      3
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      Рейтинг: +1003

      CSKA471 1 час назад

      Ай да молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +10367

      KLIM777 1 час назад

      воровать у чиновников это почетно

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      Рейтинг: +9927

      Cules2013 > KLIM777 1 час назад

      только если раздадут бедным)

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      Рейтинг: +967

      Cleaner 2 часа назад

      Ну украли и правильно сделали. Раз она даже не помнит, сколько у нее миллионов в шкатулке лежит.

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