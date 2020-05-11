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  • Baza: у сотрудницы РФС Юмашевой украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

Baza: у сотрудницы РФС Юмашевой украли деньги и драгоценности на 50 миллионов рублей

11 мая 2020, 13:46
24

Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола РФС, пострадала от квартирных воров. У нее украли 50 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Baza.

«В Москве из квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски домушники украли драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей.

Воры проникли в жильe экс-миллиардерши в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на седьмой этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Добычей стали украшения и наличность, хранившиеся в нeм.

С этим делом у полиции сразу возникли сложности, так как Полина Дерипаска заявила, что не помнит точно, что у неe там лежало в сейфе. «Вроде это, а вроде вот это, но не факт». Точный список того, что было украдено удачливыми домушниками составляли очень примерно, на глазок.

По зимним курткам, считай, пошарили», – написал источник.

  • На весну 2018 состояние Полины Юмашевой оценивалось в 500 миллионов долларов.
  • Юмашева – дочь Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента России.
  • Полина Юмашева – единокровная сестра Марии Юмашевой, с которой, как сообщалось, встречается Федор Смолов.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (24)
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Plyash
1589194922
Очень рад за неё,теперь её бывшего почистили бы,неплохо было бы.Надо Россию от скверны очищать.
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CSKA471
1589197928
Ай да молодцы!!!
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zra78
1589200038
Так этой мрази и лучше бы ещё с седьмого этажа сбросили
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Из Твери Леха
1589200844
Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных...
Ответить
Соня Мармеладова
1589207305
тот случай когда спи..ли спизж...ое.) Робин-Гуды)
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MaxRnD
1589209979
(с) На весну 2018 состояние Полины Юмашевой оценивалось в 500 миллионов долларов.(36 лярдов деревянных) 50 млн. деревянных для человека из Семьи - это даже меньше, чем карманные деньги
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raritet
1589209997
Ну что все пристали к бедной девушке с вопросами? Вот например я не всегда знаю в какой куртке в каком кармане лежит 50 рублей. У нее точно также, только масштаб другой.
Ответить
Соарес
1589210469
Пиз.ец. Нах она нужна в РФС
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rash1959
1589217981
Это же как надо сосать...
Ответить
Hektor 84
1589283147
Не плохо по курткам пошарили. Таких оленей не жалко. Слабовато надо было по больше пошарить. Заглянуть под половичок.
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