Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»

Супруга игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала, чем займется спортсмен по окончании карьеры. Он будет связан с историей.

«Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах.

Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится», – написала Жиркова.

Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.

В «Зените» Жирков играет с 2016 года.

С 2009 по 2011 год футболист выступал за «Челси».