Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»

Супруга игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала, чем займется спортсмен по окончании карьеры. Он будет связан с историей.
«Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах.
Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится», – написала Жиркова.
- Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.
- В «Зените» Жирков играет с 2016 года.
- С 2009 по 2011 год футболист выступал за «Челси».
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Источник: инстаграм Инны Жирковой