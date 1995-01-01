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    Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»

    Супруга игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала, чем займется спортсмен по окончании карьеры. Он будет связан с историей.

    «Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах.

    Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится», – написала Жиркова.

    • Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.
    • В «Зените» Жирков играет с 2016 года.
    • С 2009 по 2011 год футболист выступал за «Челси».

    text

    Публикация от text (@innazhirkova) 9 Май 2020 в 1:56 PDT

    Источник: инстаграм Инны Жирковой

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4796

      Viper for CSKA 52 минуты назад

      Главное, чтобы это не были книги Резуна или Солженицына, а то историков, основывающих свои, с позволения сказать, "изыскания" на такого рода "источниках" в РФ вполне достаточно. Новые не особо требуются, тепленькие места уже ими заняты.

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