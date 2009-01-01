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    Матич – о Моуринью: «После побед – лучший человек. После поражений – от него нужно прятаться»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с Жозе Моуринью, главным тренером «Тоттенхэма».

    «Если команда побеждает, то Моуринью – лучший человек на свете. Но если проигрываешь, то нужно прятаться от него на базе. Это восхитительный тренер.

    Я был очень счастлив в «Челси», но подумал, что настал правильный момент для смены клуба. Были причины, которые сейчас мне непросто озвучивать. Я никогда не забуду время, проведенное там, но сейчас я игрок «Манчестер Юнайтед», – сказал Матич.

    • Матич выступал под руководством Моуринью в «Челси» с 2014 по 2015-й.
    • А также с 2017-го по 2018-й в «МЮ».

    Источник: The Guardian

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