Матич – о Моуринью: «После побед – лучший человек. После поражений – от него нужно прятаться»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с Жозе Моуринью, главным тренером «Тоттенхэма».

«Если команда побеждает, то Моуринью – лучший человек на свете. Но если проигрываешь, то нужно прятаться от него на базе. Это восхитительный тренер.

Я был очень счастлив в «Челси», но подумал, что настал правильный момент для смены клуба. Были причины, которые сейчас мне непросто озвучивать. Я никогда не забуду время, проведенное там, но сейчас я игрок «Манчестер Юнайтед», – сказал Матич.