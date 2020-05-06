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    Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проходит военные сборы в родной Южной Корее. Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой.

    Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу. В частности, он марширует на дистанциях в десятки километров.

    • Обычно служба в южнокорейской армии длится 21 месяц, но благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.
    • АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.

    Источник: Mirror

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    06.05.2020 22:50
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +241

      Medved2468 45 минут назад

      Их и так то не просто различать, а уж на этом фото вообще не понятно, Сон ли это на самом деле... Хотя, справедливости ради, глаза всё-таки его.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9889

      Cules2013 46 минут назад

      после снятия карантина Сон будет самый функционально подготовленный в команде)

      1
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