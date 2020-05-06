Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проходит военные сборы в родной Южной Корее. Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой.
Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу. В частности, он марширует на дистанциях в десятки километров.
- Обычно служба в южнокорейской армии длится 21 месяц, но благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.
- АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.
Источник: Mirror