Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проходит военные сборы в родной Южной Корее. Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой.

Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу. В частности, он марширует на дистанциях в десятки километров.