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    Хын-Мин Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты. Он будет стрелять из боевого оружия и маршировать почти 30 километров

    Daily Mail сообщает о прибытии нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в учебный лагерь морской пехоты на южнокорейском острове Чеджудо.

    Таким образом, футболист приступил к прохождению обязательной военной службы, которая в его случае продлится три недели.

    В ходе тренировок форварда подвергнут воздействию слезоточивого газа, также он будет стрелять из боевого оружия и маршировать около 29 километров.

    • Обычно служба в южнокорейской армии длится 21 месяц, но благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.
    • АПЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1192

      gor77 1 час назад

      Бомбардир! Кто-нибудь в редакции служил в армии?(((((
      Это ж как можно перевести "...18-mile marches..." - ...маршировать около 29 километров"?))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      18 миль маршем - это бегом, с полным снаряжением!
      А потом и пострелять! )))))))))))))
      Хрендец! ))))))))))))))))))))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +339

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Ого, ничего себе, реально из боевого?
      Я думал там из палок стреляют с криками тра-та-та-та

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