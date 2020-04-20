Хын-Мин Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты. Он будет стрелять из боевого оружия и маршировать почти 30 километров

Daily Mail сообщает о прибытии нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в учебный лагерь морской пехоты на южнокорейском острове Чеджудо.

Таким образом, футболист приступил к прохождению обязательной военной службы, которая в его случае продлится три недели.

В ходе тренировок форварда подвергнут воздействию слезоточивого газа, также он будет стрелять из боевого оружия и маршировать около 29 километров.