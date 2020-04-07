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    Reuters: Хын-Мин Сон в армии пройдет учения с биологическим и ядерным оружием

    Нападающий «Тоттенхэм» Хын-Мин Сон в южнокорейской армии пройдет боевые учения с химическим, биологическим и ядерным оружием, сообщает Reuters.

    В Корпусе морской пехоты Южной Кореи сообщили, что в ходе военных сборов футболист будет обучен дисциплине, его подвергнут воздействию слезоточивого газа. Также игрок проведет учения с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш. Сон пройдет укороченную версию лагеря.

    • Футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.
    • При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.
    • Служба в южнокорейской армии длится 21 месяц.
    • Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.

    Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

    Источник: Reuters

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    07.04.2020 16:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +448

      JI e x a 7 апреля, 23:56

      что это за бред? =)) ржунемогу=))

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