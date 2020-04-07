Reuters: Хын-Мин Сон в армии пройдет учения с биологическим и ядерным оружием

Нападающий «Тоттенхэм» Хын-Мин Сон в южнокорейской армии пройдет боевые учения с химическим, биологическим и ядерным оружием, сообщает Reuters.

В Корпусе морской пехоты Южной Кореи сообщили, что в ходе военных сборов футболист будет обучен дисциплине, его подвергнут воздействию слезоточивого газа. Также игрок проведет учения с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш. Сон пройдет укороченную версию лагеря.

Футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.

При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.

Служба в южнокорейской армии длится 21 месяц.

Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.

Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии