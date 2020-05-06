УЕФА хочет провести ответный матч «Ювентус» – «Лион» 8 августа

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» должен пройти 8 августа.
В среду состоялась встреча руководителей УЕФА с президентами европейских клубов, на которой УЕФА подтвердила свои планы доиграть еврокубки. Также определены возможные даты первого четвертьфинального матча с участием «ПСЖ» – игра состоится 10, 11 или 12 августа.
- В первой встрече между «Ювентус» проиграл «Лиону» на выезде со счетом 0:1.
- Также остались несыгранными ответные матчи между «Баварией» и «Челси», «Манчестер Сити» и «Реалом», «Барселоной» и «Наполи».
Источник: RMC Sport