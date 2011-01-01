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    УЕФА хочет провести ответный матч «Ювентус» – «Лион» 8 августа

    Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» должен пройти 8 августа.

    В среду состоялась встреча руководителей УЕФА с президентами европейских клубов, на которой УЕФА подтвердила свои планы доиграть еврокубки. Также определены возможные даты первого четвертьфинального матча с участием «ПСЖ» – игра состоится 10, 11 или 12 августа.

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9886

      Cules2013 57 минут назад

      бред сивой кобылы
      пока не будет окончательного решения на сайте УЕФА, а не какой-то газеты, не поверю. Это слишком большое смещение сроков. Пострадает следующий сезон. А в 2021 чемпионат Европы, не забыли? закончить нужно раньше, а не позже.

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      Рейтинг: +186

      BellatrixBlack > Cules2013 15 минут назад

      что если им вообще сезон 20202021 отменить и сделать продолжение сезона 20192020? по крайней мере по срокам это звучит правдоподобно для выхода из карантина полностью. если раньше произойдет- не беда, просто предсезонка будет более длинной или можно устроить какой то мини турик до возобновления сезона.

      конечно это просто минус бабки лютые, но я хз как в такой ситуации им поступать корректнее. чтобы и клубы не страдали и чтобы все по справедливости было

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