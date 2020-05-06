Bild: Сане и «Бавария» договорились о пятилетнем контракте

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».
Стороны футболиста и клуба предварительно договорились о пятилетнем контракте.
«Бавария» намерена подписать игрока летом по сниженной цене.
По данным источника, 40 миллионов евро – минимальная сумма, которую готовы заплатить мюнхенцы «Манчестер Сити». Также в немецком клубе понимают, что сделка обойдется как минимум в 60 миллионов евро.
Руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич согласны на старт переговоров.
Главный редактор футбольного отдела Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил в твиттере, что «Бавария» сделает стартовое предложение в размере 40 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.
- Немец с августа не принимал участия в официальных матчах из-за тяжелой травмы колена.
- Ранее стало известно, что игрок полчаса разговаривал с главным тренером «Баварии».
Источник: Sport Bild