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    Bild: Сане и «Бавария» договорились о пятилетнем контракте

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

    Стороны футболиста и клуба предварительно договорились о пятилетнем контракте.

    «Бавария» намерена подписать игрока летом по сниженной цене.

    По данным источника, 40 миллионов евро – минимальная сумма, которую готовы заплатить мюнхенцы «Манчестер Сити». Также в немецком клубе понимают, что сделка обойдется как минимум в 60 миллионов евро.

    Руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич согласны на старт переговоров.

    Главный редактор футбольного отдела Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил в твиттере, что «Бавария» сделает стартовое предложение в размере 40 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.
    • Немец с августа не принимал участия в официальных матчах из-за тяжелой травмы колена.
    • Ранее стало известно, что игрок полчаса разговаривал с главным тренером «Баварии».

    Источник: Sport Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      Nikoo 2 часа назад

      40-60млн Вы шутите? Он стоит намного больше

      0
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      Рейтинг: +9880

      Cules2013 > Nikoo 1 час назад

      весь сезон был на тяжёлой травме, ноль сыгранных матчей + отсутствие тренировок из-за коронавируса. отсюда и падение цены.

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