Bild: Флик полчаса разговаривал с Сане о переходе в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пытается убедить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане перейти в мюнхенский клуб.

По информации источника, у футболиста английского клуба был получасовой разговор с главным тренером мюнхенцев.

Флик ранее был против перехода Сане в его команду, но после одной из встреч с руководством позиция специалиста изменилась.

«Бавария» намерена потратить на переход Сане не более чем 70 миллионов евро, «Манчестер Сити» требует 85 миллионов.