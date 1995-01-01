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    Bild: Флик полчаса разговаривал с Сане о переходе в «Баварию»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пытается убедить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане перейти в мюнхенский клуб.

    По информации источника, у футболиста английского клуба был получасовой разговор с главным тренером мюнхенцев.

    Флик ранее был против перехода Сане в его команду, но после одной из встреч с руководством позиция специалиста изменилась.

    «Бавария» намерена потратить на переход Сане не более чем 70 миллионов евро, «Манчестер Сити» требует 85 миллионов.

    • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.
    • Немец с августа не принимал участия в официальных матчах из-за тяжелой травмы колена.

    Источник: Bild

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