Bild: Флик полчаса разговаривал с Сане о переходе в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пытается убедить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане перейти в мюнхенский клуб.
По информации источника, у футболиста английского клуба был получасовой разговор с главным тренером мюнхенцев.
Флик ранее был против перехода Сане в его команду, но после одной из встреч с руководством позиция специалиста изменилась.
«Бавария» намерена потратить на переход Сане не более чем 70 миллионов евро, «Манчестер Сити» требует 85 миллионов.
- Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.
- Немец с августа не принимал участия в официальных матчах из-за тяжелой травмы колена.
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