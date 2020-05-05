Семин: «С Геркусом у нас были сложные отношения, но каждый делал свою работу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал об отношении к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу и впечатлениях от чемпионства в сезоне-2017/18.

«Тогда эмоции были не один день: они были на протяжении всего года, в котором мы вели тяжелую борьбу. За этот период игроки проявили себя очень мощно и сильно во всех ситуациях. Хотел бы поздравить вех руководителей, кто тогда был. Каждый вносил определенный вклад в эту победу. Самое главное — завершающая радость болельщиков. Причем после победы в таком важном и принципиальном матче, как с «Зенитом».

Мы вернулись на пьедестал, в элитную группу команд нашего чемпионата. Это позволило нам показать имя «Локомотив» на международной арене. Там его забыли. Хотя до этого у нас был хороший сезон в Лиге Европы. Правда, тогда был непростой календарь, мы попали на «Атлетико» — будущего победителя. Но все равно выступили очень хорошо.

Хочу с этим днем поздравить болельщиков. Они как никогда были очень искренними. Искренне помогали нам. В тот год мы все сделали большое дело. Хотелось бы сделать большой реверанс президенту клуба Илье Геркусу. Тогда у нас были достаточно сложные отношения, но каждый делал свою работу, направленную на чемпионство. Возможно, именно такие отношения и помогли добиться цели. Атмосфера была очень рабочая: у нас было единство в плане результата», – сказал Семин.

Семин – о словах Геркуса: «Он не может обо мне плохо говорить: у меня во главе всего всегда стоит футбол»