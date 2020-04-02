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  • Семин – о словах Геркуса: «Он не может обо мне плохо говорить: у меня во главе всего всегда стоит футбол»

Семин – о словах Геркуса: «Он не может обо мне плохо говорить: у меня во главе всего всегда стоит футбол»

2 апреля 2020, 13:45
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, высказавшемся о специалисте.

«Он говорит, что скучает по мне и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всe будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба», — сказал Сeмин.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
  • Под руководством Семина московский клуб трижды становился чемпионом России.

Геркус: «Семин говорил, что Фарфан в жизни не заиграет. Я говорил: с Джефферсоном все будет в порядке»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (1)
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RJM555
1585909615
Все по делу сказал Палыч......не убавить не прибавить!
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