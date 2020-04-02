Семин – о словах Геркуса: «Он не может обо мне плохо говорить: у меня во главе всего всегда стоит футбол»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, высказавшемся о специалисте.

«Он говорит, что скучает по мне и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всe будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба», — сказал Сeмин.

Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.

При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Под руководством Семина московский клуб трижды становился чемпионом России.

Геркус: «Семин говорил, что Фарфан в жизни не заиграет. Я говорил: с Джефферсоном все будет в порядке»