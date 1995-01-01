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    Геркус: «Семин говорил, что Фарфан в жизни не заиграет. Я говорил: с Джефферсоном все будет в порядке»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отношениях с главным тренером Юрием Семиным. Вместе они брали РПЛ в 2018 году.

    «Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. Вы неправильно представляете наши отношения. Конечно, ему нужно было оттеняться в прессе, но мы нормально общались. Вместе летали на матчи, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, игроков обсуждали. По-разному бывало.

    Зимой 2016 года было горячо. Он говорил мне: «Да Джефферсон Фарфан никогда в жизни не заиграет!». А я ему: «Юрий Палыч, да это Кристиан Бассогог ваш фуфло, а с Фарфаном всe будет в порядке!». У нас выбор был: Бассогог или Фарфан. Но за Бассогога «Ольборг» заломил 4 миллиона евро, потому что там уже китайцы были на горизонте», – сказал Геркус.

    • Функционер сейчас не работает в футболе.
    • Он покинул «Локомотив» в декабре 2018 года.
    • «Локомотив» в РПЛ сейчас идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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