Агент Линкольна: «Локомотив» действительно проявил интерес»

Представитель агентства TFM Тони Дуарте прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Фламенго» Линкольну Корреа.

«Локомотив» действительно проявил интерес к нашему спортсмену. Мы разговариваем с ними и с другими заинтересованными клубами», — сказал Дуарте

Ранее московский клуб отреагировал на слухи, согласно которым клуб заинтересован в приобретении Линкольна Корреа.

Сумма отступных в контракте 19-летнего бразильца – 45 миллионов евро.

Линкольн – воспитанник «Фламенго».

Форвард забил пять голов в 40 матчах.

«Локомотив» – об интересе к бразильцу Линкольну: «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе»