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    Агент Линкольна: «Локомотив» действительно проявил интерес»

    Представитель агентства TFM Тони Дуарте прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Фламенго» Линкольну Корреа.

    «Локомотив» действительно проявил интерес к нашему спортсмену. Мы разговариваем с ними и с другими заинтересованными клубами», — сказал Дуарте

    Ранее московский клуб отреагировал на слухи, согласно которым клуб заинтересован в приобретении Линкольна Корреа.

    • Сумма отступных в контракте 19-летнего бразильца – 45 миллионов евро.
    • Линкольн – воспитанник «Фламенго».
    • Форвард забил пять голов в 40 матчах.

    «Локомотив» – об интересе к бразильцу Линкольну: «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе»

    Источник: Sport24

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