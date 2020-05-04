«Локомотив» – об интересе к бразильцу Линкольну: «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе»

Локо, обрати внимание на отечественный АвтоВАЗ. Футбольная Академия им. Коноплёва г. Тольятти выпустила очень неплохих игрочков 2000 - 2001 годов рождения. Но в связи с никудышным маркетингом Академии, о них мало кто знает. Могу дать инфу на этих незаурядных пацанов.
«Локомотив» отреагировал на слухи, согласно которым клуб заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Линкольна Корреа.
«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», – говорится в публикации «Локо» в твиттере с фотографией указанного автомобиля.
- Сумма отступных в контракте 19-летнего бразильца – 45 миллионов евро.
- Линкольн – воспитанник «Фламенго».
- Форвард забил пять голов в 40 матчах.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4v pic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020