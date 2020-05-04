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    «Локомотив» – об интересе к бразильцу Линкольну: «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе»

    «Локомотив» отреагировал на слухи, согласно которым клуб заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Линкольна Корреа.

    «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», – говорится в публикации «Локо» в твиттере с фотографией указанного автомобиля.

    • Сумма отступных в контракте 19-летнего бразильца – 45 миллионов евро.
    • Линкольн – воспитанник «Фламенго».
    • Форвард забил пять голов в 40 матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16515

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Локо, обрати внимание на отечественный АвтоВАЗ. Футбольная Академия им. Коноплёва г. Тольятти выпустила очень неплохих игрочков 2000 - 2001 годов рождения. Но в связи с никудышным маркетингом Академии, о них мало кто знает. Могу дать инфу на этих незаурядных пацанов.

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