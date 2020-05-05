«Локомотив» – об интересе к бразильцу Линкольну: «Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе»

«Локомотив» отреагировал на слухи, согласно которым клуб заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Линкольна Корреа.
«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», – говорится в публикации «Локо» в твиттере с фотографией указанного автомобиля.
- Сумма отступных в контракте 19-летнего бразильца – 45 миллионов евро.
- Линкольн – воспитанник «Фламенго».
- Форвард забил пять голов в 40 матчах.
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Источник: Официальный твиттер «Локомотива»