Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию

Герман Ткаченко, агент нападающего «Сельты» Федора Смолова, подтвердил, что его клиент уже отправился в Испанию для подготовки к возобновлению сезона.
«Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты», – заявил агент.
- «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.
- Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.
- В составе команды из Виго Смолов забил один гол в шести матчах.
Источник: «Спорт РБК»