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    Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Сельты» Федора Смолова, подтвердил, что его клиент уже отправился в Испанию для подготовки к возобновлению сезона.

    «Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты», – заявил агент.

    • «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.
    • Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.
    • В составе команды из Виго Смолов забил один гол в шести матчах.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +220

      releboy 1 час назад

      Так границы же закрыты? Или он через финляндскую?

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