Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию

Герман Ткаченко, агент нападающего «Сельты» Федора Смолова, подтвердил, что его клиент уже отправился в Испанию для подготовки к возобновлению сезона.

«Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты», – заявил агент.