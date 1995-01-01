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    Смолов улетел в Испанию, где будет готовиться к возобновлению Примеры

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов отправился в Испанию, чтобы там готовиться к возобновлению сезона Примеры, сообщает инсайдер Сергей Егоров. Возможность вылета игрока из России организовал испанский клуб.

    В апреле форвард в нарушение карантина покинул Испанию, но дисциплинарные санкции к нему применяться не будут. «Сельта» была в курсе решения Смолова улететь в Россию.

    • Аренда игрока «Сельтой» истекает летом.
    • «Сельта» в Примере идет 17-й.
    • В Примере Смолов сыграл шесть матчей, забив один гол.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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