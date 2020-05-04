Смолов улетел в Испанию, где будет готовиться к возобновлению Примеры

Нападающий «Сельты» Федор Смолов отправился в Испанию, чтобы там готовиться к возобновлению сезона Примеры, сообщает инсайдер Сергей Егоров. Возможность вылета игрока из России организовал испанский клуб.

В апреле форвард в нарушение карантина покинул Испанию, но дисциплинарные санкции к нему применяться не будут. «Сельта» была в курсе решения Смолова улететь в Россию.