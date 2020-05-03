«Интер» может приобрести Джовинко

Форвард «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в Серию А.
Футболистом интересуется «Интер», что подтвердил брат Джовинко – Джузеппе. По его словам, нападающий воспользуется шансом вновь поиграть в Италии. Вероятность перехода повышает то, что президент «Интера» Джузеппе Маротта и главный тренер миланцев Антонио Конте знакомы с Джовинко еще по «Ювентусу» и высоко ценят его игровые качества.
- Джовинко играл в Серии А за «Ювентус», «Эмполи» и «Парму». В составе сборной Италии форвард провел 23 игры, забив один мяч.
- Рыночная стоимость итальянца – 4,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»