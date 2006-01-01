Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Интер» может приобрести Джовинко

    Форвард «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в Серию А.

    Футболистом интересуется «Интер», что подтвердил брат Джовинко – Джузеппе. По его словам, нападающий воспользуется шансом вновь поиграть в Италии. Вероятность перехода повышает то, что президент «Интера» Джузеппе Маротта и главный тренер миланцев Антонио Конте знакомы с Джовинко еще по «Ювентусу» и высоко ценят его игровые качества.

    • Джовинко играл в Серии А за «Ювентус», «Эмполи» и «Парму». В составе сборной Италии форвард провел 23 игры, забив один мяч.
    • Рыночная стоимость итальянца – 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76414
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru