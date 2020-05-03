«Интер» может приобрести Джовинко

Форвард «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в Серию А.

Футболистом интересуется «Интер», что подтвердил брат Джовинко – Джузеппе. По его словам, нападающий воспользуется шансом вновь поиграть в Италии. Вероятность перехода повышает то, что президент «Интера» Джузеппе Маротта и главный тренер миланцев Антонио Конте знакомы с Джовинко еще по «Ювентусу» и высоко ценят его игровые качества.