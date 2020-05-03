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    Агент: «После «Витесса» Слуцкому сразу сделал предложение АЕК»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вместо возвращения в Россию в декабре мог оказаться в Греции. На него выходил нынешний клуб Массимо Карреры.

    «Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из «Витесса» Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал «Рубин». У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только со своей нынешней командой», – сказал футбольный агент Кристиан Эмиле, который помогал Слуцкому трудоустраиваться в «Халл Сити».

    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
    • Слуцкий проработал в Арнеме больше года.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Российская газета»

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