Агент: «После «Витесса» Слуцкому сразу сделал предложение АЕК»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вместо возвращения в Россию в декабре мог оказаться в Греции. На него выходил нынешний клуб Массимо Карреры.

«Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из «Витесса» Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал «Рубин». У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только со своей нынешней командой», – сказал футбольный агент Кристиан Эмиле, который помогал Слуцкому трудоустраиваться в «Халл Сити».