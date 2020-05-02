«Лилль» получил 85-миллионное предложение по Осимхену

В «Лилль» пришло предложение по форварду Виктору Осимхену. Неназванный клуб хочет купить игрока за 85 миллионов евро, пишет Telefoot.
Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются «Милан», «Барселона», «Челси». На рынке игрок стоит 30 миллионов.
- В текущем розыгрыше Лиги 1 нигериец забил 13 мячей в 27 играх.
- Осимхена вызывают в сборную Нигерии.
- «Лилль» в Лиге 1 идет четвертым.
Источник: твиттер Telefoot
Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе.
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