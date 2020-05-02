«Лилль» получил 85-миллионное предложение по Осимхену

В «Лилль» пришло предложение по форварду Виктору Осимхену. Неназванный клуб хочет купить игрока за 85 миллионов евро, пишет Telefoot.

Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются «Милан», «Барселона», «Челси». На рынке игрок стоит 30 миллионов.