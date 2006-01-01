Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    «Лилль» получил 85-миллионное предложение по Осимхену

    В «Лилль» пришло предложение по форварду Виктору Осимхену. Неназванный клуб хочет купить игрока за 85 миллионов евро, пишет Telefoot.

    Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются «Милан», «Барселона», «Челси». На рынке игрок стоит 30 миллионов.

    • В текущем розыгрыше Лиги 1 нигериец забил 13 мячей в 27 играх.
    • Осимхена вызывают в сборную Нигерии.
    • «Лилль» в Лиге 1 идет четвертым.

    Источник: твиттер Telefoot

    Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе. 

    Аудитория в соцсетях: фейсбук – 2,8 миллиона подписчиков, YouTube – 882 тысячи, инстаграм – 534 тысяч, твиттер – 271 тысяча. Все аккаунты верифицированы администрацией соцсетей. 

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1234

      lek! 49 минут назад

      Что за бред , откуда такая цена . На Лутора нет у Барсы , как на него столько найдут ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      кто там 1 час назад

      Ну у Милана столько нет скорее всего, остаются челсюки и барсуки. Предложение я думаю выгодное, на это бабло ещё штук 20 таких найдут и купят для перепродажи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76401
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru