Вернер: «Переход в иностранный клуб для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер дал понять, что его приоритет на летнее трансферное окно – уход в клуб из другой страны.
«Бавария» – отличный клуб, об этом и говорить не нужно. Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший тренер. Но если я стану перед выбором, переход в иностранный клуб будет для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию», – сказал футболист.
- Ранее сообщалось, что немецкий форвард дал согласие на переход в «Ливерпуль».
- В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 64 миллиона евро.
Источник: Sport1.de