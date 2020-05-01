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    Вернер: «Переход в иностранный клуб для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер дал понять, что его приоритет на летнее трансферное окно – уход в клуб из другой страны.

    «Бавария» – отличный клуб, об этом и говорить не нужно. Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший тренер. Но если я стану перед выбором, переход в иностранный клуб будет для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию», – сказал футболист.

    • Ранее сообщалось, что немецкий форвард дал согласие на переход в «Ливерпуль».
    • В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 64 миллиона евро.

    Источник: Sport1.de

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +671

      Play 1 час назад

      А потом он перейдёт в Баварию. Directed by Robert B. Weide

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      кто там 2 часа назад

      Красавец. Настоящий спортсмен видно, а не как всякие там горецки, повары, левандовски и прочая шушера которая переходит в команду у которой и конкурентов то нет.

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