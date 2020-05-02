Вернер: «Переход в иностранный клуб для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер дал понять, что его приоритет на летнее трансферное окно – уход в клуб из другой страны.

«Бавария» – отличный клуб, об этом и говорить не нужно. Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший тренер. Но если я стану перед выбором, переход в иностранный клуб будет для меня привлекательнее, чем трансфер в «Баварию», – сказал футболист.