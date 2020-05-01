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    Бундеслигу могут возобновить 15 мая. Вопрос будут решать с участием канцлера Меркель

    Стала известна новая планируемая дата возобновления Бундеслиги – 15 мая. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sport Informations Dienst, специальное совещание по вопросу возвращения спортивных соревнований состоится 6 мая.

    Решать вопрос будут с участием федерального канцлера Ангелы Меркель. Как аргумент к возобновлению Бундеслиги будет считаться то, что турнир предоставляет тысячи рабочих мест.

    • Бундеслигу прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В Бундеслиге осталось провести девять туров.
    • После 25 сыгранных матчей в первенстве лидирует «Бавария».

    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2020 22:49
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