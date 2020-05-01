Бундеслигу могут возобновить 15 мая. Вопрос будут решать с участием канцлера Меркель

Стала известна новая планируемая дата возобновления Бундеслиги – 15 мая. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sport Informations Dienst, специальное совещание по вопросу возвращения спортивных соревнований состоится 6 мая.

Решать вопрос будут с участием федерального канцлера Ангелы Меркель. Как аргумент к возобновлению Бундеслиги будет считаться то, что турнир предоставляет тысячи рабочих мест.