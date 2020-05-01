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    Погребняк: «Сомнения в чистоте разгрома «Баварии» в 2008 году? Успокойтесь, трофей у «Зенита» уже не отнимут»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил на слухи, что «Зенит» нечестно победил «Баварию» 1 мая 2008 года в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА (4:0). Тому разгрому исполнилось 12 лет.

    «Я сказал о фальшивых любителях футбола, которые высказываются подобным образом. Хочу сказать им следующее: люди, успокойтесь, трофей у нас уже не отнимут», – цитирует Погребняка «Р-Спорт».

    • Погребняк в том матче на «Петровском» сделал дубль.
    • В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».
    • В том же году россияне взяли Суперкубок УЕФА.

    Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2895

      Давид59 6 минут назад

      Что-то непонятно. Он почему-то говорит не о матче, а успокаивает, что кубок не отнимут. А кто дрожит и трясётся на эту тему? Те, кто обвиняют Зенит в нечестной победе как раз наоборот подливают масла в огонь

      0
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      Рейтинг: +9056

      parevg 24 минуты назад

      Погребняк, ты открыто признаешь что матч был куплен?

      1
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      Рейтинг: +2466

      Павелий 35 минут назад

      Т.е. он не против того, что матч был сомнительный. =) Он лишь согласен с тем, что трофей не отберут. Погребняк сказал очередную глупость.

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