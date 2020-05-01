Погребняк: «Сомнения в чистоте разгрома «Баварии» в 2008 году? Успокойтесь, трофей у «Зенита» уже не отнимут»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил на слухи, что «Зенит» нечестно победил «Баварию» 1 мая 2008 года в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА (4:0). Тому разгрому исполнилось 12 лет.

«Я сказал о фальшивых любителях футбола, которые высказываются подобным образом. Хочу сказать им следующее: люди, успокойтесь, трофей у нас уже не отнимут», – цитирует Погребняка «Р-Спорт».

Погребняк в том матче на «Петровском» сделал дубль.

В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».

В том же году россияне взяли Суперкубок УЕФА.

Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование