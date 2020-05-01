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  • Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «Не думал, что Дзюба так сильно прибавит»

Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «Не думал, что Дзюба так сильно прибавит»

1 мая 2020, 16:32
5

Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон порассуждал об игровых качествах бывших одноклубников Артема Дзюбы и Джано.

«Когда я был в «Спартаке», Дзюба был еще очень молод, но он уже тогда выделялся своими физическими данными. Сейчас он смог использовать свои данные, а тогда он был щуплым и неуклюжим. Но со временем он поработал над своими физическими данными, плюс Дзюба всегда был одарен техникой. Он высокий и мощный, у него отличные качества для форварда. Я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень именно из-за своих физических данных, но я не думал, что он так сильно прибавит, его игра стала для меня неожиданностью.

Я ожидал многого от Джано Ананидзе. Он был юным, когда я был в «Спартаке», но он уже тогда делал все, что хотел с мячом, он был очень техничным футболистом. Я думал, что Джано станет большим футболистом в российском футболе. Вот почему футбол – это круто. Иногда футболист с большим талантом не раскрывает свой потенциал, а футболист, от которого не ожидают ничего – открывается по-новому и становится для всех большим открытием», – сказал бразилец.

  • Ибсон выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год.
  • Дзюба покинул московский клуб в 2015 году и перешел в «Зенит».
  • Джано ушел из столичной команды прошлой зимой, подписав контракт с кипрским «Анортосисом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Джано Ибсон
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1588343735
Да всё правильно ты думал, ничего он не прибавил.
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Garrincha58
1588394027
а кто прибавил? если только в зарплате он прибавил
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vka1970
1588403194
Зарплату ему прибавили, а в основном всё так же бакланов над воротами распугивает.))
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piligrim1986
1588409493
да сами в шоке)
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