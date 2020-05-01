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    Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «Не думал, что Дзюба так сильно прибавит»

    Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон порассуждал об игровых качествах бывших одноклубников Артема Дзюбы и Джано.

    «Когда я был в «Спартаке», Дзюба был еще очень молод, но он уже тогда выделялся своими физическими данными. Сейчас он смог использовать свои данные, а тогда он был щуплым и неуклюжим. Но со временем он поработал над своими физическими данными, плюс Дзюба всегда был одарен техникой. Он высокий и мощный, у него отличные качества для форварда. Я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень именно из-за своих физических данных, но я не думал, что он так сильно прибавит, его игра стала для меня неожиданностью.

    Я ожидал многого от Джано Ананидзе. Он был юным, когда я был в «Спартаке», но он уже тогда делал все, что хотел с мячом, он был очень техничным футболистом. Я думал, что Джано станет большим футболистом в российском футболе. Вот почему футбол – это круто. Иногда футболист с большим талантом не раскрывает свой потенциал, а футболист, от которого не ожидают ничего – открывается по-новому и становится для всех большим открытием», – сказал бразилец.

    • Ибсон выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год.
    • Дзюба покинул московский клуб в 2015 году и перешел в «Зенит».
    • Джано ушел из столичной команды прошлой зимой, подписав контракт с кипрским «Анортосисом».

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2350

      alarm 13 минут назад

      позор спартаку!

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