Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «Не думал, что Дзюба так сильно прибавит»

Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон порассуждал об игровых качествах бывших одноклубников Артема Дзюбы и Джано.

«Когда я был в «Спартаке», Дзюба был еще очень молод, но он уже тогда выделялся своими физическими данными. Сейчас он смог использовать свои данные, а тогда он был щуплым и неуклюжим. Но со временем он поработал над своими физическими данными, плюс Дзюба всегда был одарен техникой. Он высокий и мощный, у него отличные качества для форварда. Я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень именно из-за своих физических данных, но я не думал, что он так сильно прибавит, его игра стала для меня неожиданностью.

Я ожидал многого от Джано Ананидзе. Он был юным, когда я был в «Спартаке», но он уже тогда делал все, что хотел с мячом, он был очень техничным футболистом. Я думал, что Джано станет большим футболистом в российском футболе. Вот почему футбол – это круто. Иногда футболист с большим талантом не раскрывает свой потенциал, а футболист, от которого не ожидают ничего – открывается по-новому и становится для всех большим открытием», – сказал бразилец.