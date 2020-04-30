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    Головин – о досрочном завершении Лиги 1: «Грустно, но это необходимая мера»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции из-за пандемии коронавируса.

    «Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым», – сказал россиянин.

    • 23-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: Sport24

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