Головин – о досрочном завершении Лиги 1: «Грустно, но это необходимая мера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции из-за пандемии коронавируса.

«Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым», – сказал россиянин.