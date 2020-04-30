Головин – о досрочном завершении Лиги 1: «Грустно, но это необходимая мера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции из-за пандемии коронавируса.
«Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым», – сказал россиянин.
- 23-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.
Источник: Sport24