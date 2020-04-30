Моуринью помог в доставке продуктов распределительному центру в Лондоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог распределительному центру Лондона в доставке продуктов. Это учреждение сейчас располагается на стадионе клуба.
Продукты в условиях пандемии коронавируса отправляются нуждающимся семьям. В Великобритании заражено более 161000 человек.
- В марте Моуринью помогал доставлять товары пожилым людям.
- Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.
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Источник: твиттер «Okko Спорт»