Моуринью помог в доставке продуктов распределительному центру в Лондоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог распределительному центру Лондона в доставке продуктов. Это учреждение сейчас располагается на стадионе клуба.

Продукты в условиях пандемии коронавируса отправляются нуждающимся семьям. В Великобритании заражено более 161000 человек.

В марте Моуринью помогал доставлять товары пожилым людям.

Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.

«Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.