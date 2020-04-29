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    Моуринью помог в доставке продуктов распределительному центру в Лондоне

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог распределительному центру Лондона в доставке продуктов. Это учреждение сейчас располагается на стадионе клуба.

    Продукты в условиях пандемии коронавируса отправляются нуждающимся семьям. В Великобритании заражено более 161000 человек.

    • В марте Моуринью помогал доставлять товары пожилым людям.
    • Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.

    Источник: твиттер «Okko Спорт»

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