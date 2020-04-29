Моуринью помог в доставке продуктов распределительному центру в Лондоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог распределительному центру Лондона в доставке продуктов. Это учреждение сейчас располагается на стадионе клуба.
Продукты в условиях пандемии коронавируса отправляются нуждающимся семьям. В Великобритании заражено более 161000 человек.
- В марте Моуринью помогал доставлять товары пожилым людям.
- Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.
Жозе Моуринью помогает доставлять свежие продукты распределительному центру раздачи еды для нуждающихся, который базируется на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».«Особенный» pic.twitter.com/pWJtHCUN0j— Okko Спорт (@OkkoSport) April 29, 2020