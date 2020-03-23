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    Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в благотворительной акции.

    Португалец поработал волонтером в лондонском бюро «Энфилд». В его задачи входила доставка предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся в зоне риска и наиболее уязвимы коронавирусом.

    • Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
    • АПЛ из-за пандемии приостановлена до 30 апреля.
    • В Великобритании зафиксировано более 5700 случаев заражения коронавирусом, почти 300 человек умерли.

    Источник: Daily Mail

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