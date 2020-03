Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в благотворительной акции.

Португалец поработал волонтером в лондонском бюро «Энфилд». В его задачи входила доставка предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся в зоне риска и наиболее уязвимы коронавирусом.

José Mourinho was pictured today delivering some essentials to the elderly. A lovely touch.pic.twitter.com/U35lrGxApT