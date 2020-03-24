Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в благотворительной акции.
Португалец поработал волонтером в лондонском бюро «Энфилд». В его задачи входила доставка предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся в зоне риска и наиболее уязвимы коронавирусом.
- Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
- АПЛ из-за пандемии приостановлена до 30 апреля.
- В Великобритании зафиксировано более 5700 случаев заражения коронавирусом, почти 300 человек умерли.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Daily Mail