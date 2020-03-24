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Моуринью поработал волонтером, доставляя товары пожилым людям

24 марта 2020, 01:33
3

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принял участие в благотворительной акции.

Португалец поработал волонтером в лондонском бюро «Энфилд». В его задачи входила доставка предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся в зоне риска и наиболее уязвимы коронавирусом.

  • Моуринью возглавляет «Тоттенхэм» с 20 ноября 2019 года.
  • АПЛ из-за пандемии приостановлена до 30 апреля.
  • В Великобритании зафиксировано более 5700 случаев заражения коронавирусом, почти 300 человек умерли.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1585005774
Молодец. Хотя и сам далеко не молодой. 57 лет уже.
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Cules2013
1585011951
в коем веке Моур засветился в хороших новостях
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Ушат Помоев
1585022687
Когда он уже тренером поработает у Шпор?
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