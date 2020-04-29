«Олимп» подал документы на выступление в ФНЛ в следующем сезоне. В ПФЛ команда сейчас идет шестой

Председатель совета директоров «Олимпа» из Химок Владимир Габулов прокомментировал возможное решение не доигрывать сезон ПФЛ. Функционер не исключил, что его команда в следующем сезоне выступит в дивизионе рангом выше.

«Скрывать нечего, нынешняя ситуация — форс-мажорная. ПФЛ, вероятно, будет остановлена. Это очень необычно и для спортсменов, и для тренеров, и для руководителей с болельщиками.

«Олимп» готовился ко всему – и к продолжению чемпионата ПФЛ, и к завершению сезона. Мы, конечно, хотели, чтобы розыгрыш ПФЛ продолжился, настраивались на успешный финиш. Тем более клуб провeл серьeзную подготовку зимой и планировал побороться за повышение. Но мы примем любую позицию РФС.

Официального решения ещe нет – пока говорят, что ПФЛ и ФНЛ, скорее всего, не будут доиграны. Понимаем, что продолжение этих первенств для многих клубов экономически невыгодно, а для РФС организовать 11 матчей за месяц сложно. Это станет большой нагрузкой для футболистов. Главное – это здоровье.

Сейчас все профессиональные клубы подают документы на лицензирование на следующий сезон. Мы подали на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ – теоретические шансы выйти туда были. Посмотрим, по каким критериям будут формироваться лиги на будущий сезон. Ждeм решения РФС. Спортивные амбиции выступать в ФНЛ у «Олимпа» есть, финансовые возможности — тоже. Мы к повышению готовы», – сказал Габулов «Чемпионату».