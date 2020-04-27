Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Хохлов – о самых перспективных футболистах РПЛ: «Шапи, Обляков и Евгеньев»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых футболистов России.

    – Три самых талантливых молодых футболиста России.

    – Шапи, Обляков и Евгеньев.

    – Круче быть тренером или игроком?

    – Круто быть и игроком, и тренером.

    – Самый крутой гол за карьеру?

    – У меня два любимых: «Интеру» за «Локомотив» и «Мадриду» за «Реал Сосьедад».

    – Лучший игрок, против которого вы играли?

    – Зидан.

    – ЦСКА или «Динамо»?

    - И тот клуб, и другой. Не могу вычеркнуть ЦСКА из своей жизни: он дал мне путевку в большой футбол.

    – О чем сейчас мечтает Дмитрий Хохлов?

    – Чтобы коронавирус закончился с наименьшими потерями и все могли спокойно выходить на улицу.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76315
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru