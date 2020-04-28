Хохлов – о самых перспективных футболистах РПЛ: «Шапи, Обляков и Евгеньев»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых футболистов России.

– Три самых талантливых молодых футболиста России.

– Шапи, Обляков и Евгеньев.

– Круче быть тренером или игроком?

– Круто быть и игроком, и тренером.

– Самый крутой гол за карьеру?

– У меня два любимых: «Интеру» за «Локомотив» и «Мадриду» за «Реал Сосьедад».

– Лучший игрок, против которого вы играли?

– Зидан.

– ЦСКА или «Динамо»?

- И тот клуб, и другой. Не могу вычеркнуть ЦСКА из своей жизни: он дал мне путевку в большой футбол.

– О чем сейчас мечтает Дмитрий Хохлов?

– Чтобы коронавирус закончился с наименьшими потерями и все могли спокойно выходить на улицу.