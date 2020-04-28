Хохлов – о самых перспективных футболистах РПЛ: «Шапи, Обляков и Евгеньев»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал тройку самых талантливых молодых футболистов России.
– Три самых талантливых молодых футболиста России.
– Шапи, Обляков и Евгеньев.
– Круче быть тренером или игроком?
– Круто быть и игроком, и тренером.
– Самый крутой гол за карьеру?
– У меня два любимых: «Интеру» за «Локомотив» и «Мадриду» за «Реал Сосьедад».
– Лучший игрок, против которого вы играли?
– Зидан.
– ЦСКА или «Динамо»?
- И тот клуб, и другой. Не могу вычеркнуть ЦСКА из своей жизни: он дал мне путевку в большой футбол.
– О чем сейчас мечтает Дмитрий Хохлов?
– Чтобы коронавирус закончился с наименьшими потерями и все могли спокойно выходить на улицу.
Источник: Sport24