Тадич: «Аякс» должны признать чемпионом. У нас отобрали приз»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич одобряет прекращение чемпионата Голландии, но не согласен, что турнир закончили без победителя. По мнению серба, у амстердамцев отобрали приз.
«Аякс» на вершине таблицы. Даже в этих условиях должны объявить чемпиона. Первое место – это первое место. «Аякс» должны объявить чемпионом. У нас отобрали приз», – сказал Тадич Ajax Life.
- Сезон завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
- «Аякс» лидирует в таблице, но лишь благодаря дополнительным показателям.
- Амстердамцы выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Источник: Ajax Life