Тадич: «Аякс» должны признать чемпионом. У нас отобрали приз»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич одобряет прекращение чемпионата Голландии, но не согласен, что турнир закончили без победителя. По мнению серба, у амстердамцев отобрали приз.

«Аякс» на вершине таблицы. Даже в этих условиях должны объявить чемпиона. Первое место – это первое место. «Аякс» должны объявить чемпионом. У нас отобрали приз», – сказал Тадич Ajax Life.