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    Тадич: «Аякс» должны признать чемпионом. У нас отобрали приз»

    Полузащитник «Аякса» Душан Тадич одобряет прекращение чемпионата Голландии, но не согласен, что турнир закончили без победителя. По мнению серба, у амстердамцев отобрали приз.

    «Аякс» на вершине таблицы. Даже в этих условиях должны объявить чемпиона. Первое место – это первое место. «Аякс» должны объявить чемпионом. У нас отобрали приз», – сказал Тадич Ajax Life.

    • Сезон завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
    • «Аякс» лидирует в таблице, но лишь благодаря дополнительным показателям.
    • Амстердамцы выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    Источник: Ajax Life

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