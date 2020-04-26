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  • Тадич: «Аякс» должны признать чемпионом. У нас отобрали приз»

Тадич: «Аякс» должны признать чемпионом. У нас отобрали приз»

26 апреля 2020, 11:51
2

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич одобряет прекращение чемпионата Голландии, но не согласен, что турнир закончили без победителя. По мнению серба, у амстердамцев отобрали приз.

«Аякс» на вершине таблицы. Даже в этих условиях должны объявить чемпиона. Первое место – это первое место. «Аякс» должны объявить чемпионом. У нас отобрали приз», – сказал Тадич Ajax Life.

  • Сезон завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
  • «Аякс» лидирует в таблице, но лишь благодаря дополнительным показателям.
  • Амстердамцы выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Источник: Ajax Life
Голландия. Эредивизие Аякс Тадич Душан
Комментарии (2)
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серега кашин
1587900425
ну тогда проводите золотой матч с кем делите первое место, тем более они вас дважды в чемпионате обыграли и более достойны победы
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general.lizyukov
1587927895
Так доиграйте, кто мешает?
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