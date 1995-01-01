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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Лунев – о Гончаренко: «Реально считаю его гением»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев вспомнил о своем дебюте за «Уфу» под руководством нынешнего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

    «Перед своим дебютом в Премьер-лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всe получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шeл – и вот оно. Главное, по большому счeту, не обосраться.

    У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошeл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всe. Ничего не придумывай, и всe будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел – поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие», – рассказал Лунев.

    Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

    Лунев – об уровне российского футбола: «Основной критерий – выступление в еврокубках, а там в последнее время не совсем хорошо»

    Источник: Ютуб-канал «Честность – не порок»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      tsvetkovnikitayzih 37 минут назад



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      Рейтинг: +16367

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Важно не только то, о ком говорят, но и то, кто говорит.

      0
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      Рейтинг: +104

      Соарес 1 час назад

      Играет у одного тренера ,хвалит другого .
      Не человек ,а болото

      1
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      Рейтинг: +3642

      Alekxei Z. 1 час назад

      У нас каждый второй Гений , Великий или Легенда !!! ( сарказм )

      1
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      Рейтинг: +97

      borat-chmo 1 час назад

      Ну прям гений-перебор...

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