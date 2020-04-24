Лунев – о Гончаренко: «Реально считаю его гением»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев вспомнил о своем дебюте за «Уфу» под руководством нынешнего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Перед своим дебютом в Премьер-лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всe получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шeл – и вот оно. Главное, по большому счeту, не обосраться.

У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошeл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всe. Ничего не придумывай, и всe будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел – поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие», – рассказал Лунев.

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